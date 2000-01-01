Ремонт турбин в Москве от 2500 руб.

Автомобильной технике свойственно иногда выходить из строя. К сожалению, этому подвержены даже самые уважаемые и надежные марки машин. Причины могут быть различны: чрезмерные нагрузки во время эксплуатации, вовремя не сделанное ТО и просто долгий срок службы. Не исключением в этом является и такая важная часть двигателя Вашего автомобиля, как турбокомпрессор.

Турбина в процессе своей работы подвергается значительным температурным и скоростным нагрузкам, поэтому требования к качеству материалов турбокомпрессора и технологическим допускам при ее изготовлении значительно высоки. Соответственно, и к ремонту или восстановлению турбины после поломки следует относиться со всей серьезностью.

Профессиональный ремонт турбины невозможно провести на коленке в “гаражных” условиях без современного диагностического и технологического оборудования, да и гарантию на детали и саму работу Вы вряд ли получите. При ремонте турбины часто подвергаются замене следующие элементы:

Замена масла в турбине;

Замена патрубка воздушной системы турбины;

Замена крыльчатки турбины;

Замена картриджа турбины;

Замена горячей части турбины;

Замена шланга турбины;

Ремонт трубок турбины;

Ремонт электронного блока турбины (Актуатор);

Ремонт клапана вестгейта;

Замена горячей части турбины;

Замена шланга турбины.

К тому же без точной диагностики цена на ремонт турбокомпрессора окажется намного выше ожидаемой за счет того, что менять Вам будут все еще годные детали, не устранив при этом реальную причину отказа работы турбины.





Не правда ли, знакомая ситуация, когда Вы вынуждены платить за замену одной детали, за другой, а результата все нет.

Экономия на ремонте турбины за счет корректной диагностики

Квалификация наших специалистов, используемое ими современное диагностическое оборудование и инструменты позволяют точно определить характер неисправности. Возможно, необходимости в замене картриджа нет, а проблему можно решить глушением клапана ЕГР, удалением вихревых заслонок либо перепрошивкой. Тем более, наши специалисты по характеру неисправности турбины смогут определить причину ее поломки, возможно, к этому привела неисправность двигателя или воздушной системы. Именно поэтому лучше, когда в работу мы получаем машину на диагностику и проводим следующие для выяснения причин поломки турбины:

Механическую диагностику турбины;

Электронную диагностику турбины;

Полную компьютерную диагностику всего автомобиля.

Для Вас это плюс вдвойне, так как диагностика бесплатная и показывает возможные неисправности узлов машины. Мы можем посоветовать Вам, что необходимо исправить для корректной работы автомобиля. Ведь если причина выхода турбины из строя не будет устранена, срок службы даже нового турбокомпрессора либо восстановленного до состояния нового будет невысок. Второй плюс для Вас состоит в том, что и демонтаж турбины, и ее монтаж будут производиться в наших мастерских квалифицированными и опытными механиками, это исключит такие неприятности, как обрыв или повреждение патрубков, срыв крепежных болтов, повреждения или деформацию посадочных мест корпусных деталей.

Вывод: Правильная диагностика позволяет сэкономить до 70% стоимости на ремонте!

Ремонт турбин: полный цикл ремонта в нашем техцентре:

Наша компания производит ремонт турбины в соответствии с регламентными работами и делить весь ремонт на 12 этапов.

Бесплатная электронная турбины, а также полная компьютерная диагностика всего автомобиля. С помощью диагностического прибора Autel Maxisys Pro мы диагностируем турбину и автомобиль на предмет ошибок и кодов неисправности, которые укажут нам направление в неисправности автомобиля. Механическая диагностика турбины. Механик проводит осмотр на целостность турбины. Также проверяет на потерю масла, есть ли осевой люфт в турбине и свободна ли она вращается, корректно ли работает клапан вестгейта. Демонтаж турбины один и самых трудоемких процессов требующих высокой квалификации механика, чтобы не повредить хрупкие элементы, патрубки, винты, холодную или горячую часть турбины. Разборка турбины. На этом этапе происходит окончательная диагностика турбины и определение причины выхода ее из строя. Также проверяется работоспособность актуатора специальным прибором Delta Tech. Так же проверим клапан вестгейта и при необходимости отдадим его в ремонт. Мойка и чистка турбины. Турбину необходимо отмыть в паровой высокотемпературной камере и ультразвуковой камере. Эта процедура позволит отмыть турбину от всех жировых и масляных отложений. Мы сможем визуально выявить дефекты и трещины в корпусе турбины. Пескоструйная очистка турбины. Мощная струя мелкодисперсного песка удаляются все сложные загрязнения и налет на горячей части корпуса турбины. После пескоструйной очистки детали отправляются на полировку Сборка турбины. Сборщик турбины производит замену всех вышедших из строя деталей и приступает к сборке. Трехэтапная балансировка турбины. На первом этапе мы балансируем вал, на втором этапе балансируем вал с колесом и на третьем этапе балансируем весь картридж целиком на балансировочном стенде. После этого Турбина тестируется на специальном стенде, где при правильной температуре масло под давлением поступает в турбину и создается вращение которое полностью имитирует работу турбины на двигателе. Турбина разгоняется минимум до 150 - 180 тыс оборотов в минуту.

Это один из самых важных этапов, так как без многоступенчатой балансировки турбокомпрессор прослужит очень недолго вы будете вынуждены оплатить повторный ремонт! Установка турбины на автомобиль. Процесс монтажа турбины сложнее чем демонтаж и требует высокой квалификации механика. После установки надо проверить все патрубки на герметичность, проверить интеркулер на герметичность. Мы используем дымогенератор чтобы выявить отсутствие герметичности в системе. Удаление ошибок программным способом с помощью диагностического прибора Autel Maxisys Pro. А ошибки будут, так как отключались датчики, аккумулятор и другая электроника. Тест драйв и мойка автомобиля. После того как сбросили ошибки, мы производим тестовую поездку на автомобиле, чтобы убедиться, что весь ремонт выполнен корректно. После этого автомобиль проходить автомойку и готовиться к выдаче клиенту.

Передача автомобиля клиенту и заполнение гарантийного талона. Мы даем честную гарантию на 1 год без ограничения пробега!



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Что говорить, даже не во всех городах миллионниках России такую услугу, как ремонт турбины, оказывают так как должны. Владельцы автомобилей бывают вынуждены пересылать турбокомпрессор в Москву в нашу компанию - Ремонт Турбин 24, для гарантированно качественного ремонта. Кстати, в нашей компании эта услуга используется давно, Вы можете снять турбину в сервисе Вашего города и отправить ее нам.

Наши специалисты встретят Вашу турбину от транспортной компании, проведут всю необходимую электронную и механическую диагностику с обязательной фиксацией фото и видео отчетов, согласуют с Вами список требующих замены или ремонта деталей и обсудят итоговую стоимость ремонта Вашей турбины. А после ремонта согласуют