Ремонт турбин в Москве от 2500 руб.

Ремонт и продажа турбокомпрессоров, продажа электронных актуаторов
На нашем заводе мы произведем демонтаж и монтаж как турбины, так и всех необходимых узлов и агрегатов для качественного ремонта.
Мы предоставляем рассрочку на 6 месяцев без процентов на монтаж, демонтаж и ремонт турбины.
Вы можете записаться на бесплатную диагностику турбины в удобное для вас время с 9:00 до 19:00 ежедневно. Вы можете присутствовать при диагностике.
Мы используем запчасти оригинальные и только проверенных брендов, поэтому мы даем 1 год гарантии без ограничения пробега.
Приехав к нам вы можете больше ни о чем не беспокоиться, наши мастера сделают диагностику, демонтаж, ремонт и монтаж турбины прямо на месте, а вы можете контролировать каждый этап работы.
Если вы привезете нам демонтированную турбину, то полноценный ремонт займет до 3 часов.
Мы можем приехать по указанному адресу, забрать вашу турбину, отремонтировать ее за 3 часа и привезти ее обратно в ваш автосервис. Услуга оказывается по Москве и Области.
Мы являемся заводом по ремонту турбин и обладаем самым современным оборудованием для качественного ремонта турбокомпрессора. Мы ремонтируем турбины всех видов техники от квадроцикла до катера и поезда!
18 Возможных причин
Выберите нужные параметры автомобиля, чтобы уточнить стоимость ремонта турбины. Мы ремонтируем турбины всех марок и моделей автомобиля. Если вы не нашли марку своего авто, вам необходимо связаться с нами по телефону для уточнения сроков и цен.
Ежедневно мы ремонтируем десятки турбокомпрессоров самых разных марок и моделей авто. Автосервисы, который так же предоставляют такую услугу, как правило в реальности только демонтируют и монтируют турбину, а на ремонт привозят к нам, нам на завод. Вот некоторые примеры ремонта.
Ремонт турбины Mercedes-Benz
Причина: Ремонт турбины
Стоимость: 35 750 руб.
Дмитрий Качалов
Появилась неровная работа двигателя во время поездок по городу и ускорения. Объехал несколько автосервисов, которые диагностировали проблему с турбиной. Но я решил выбрать лучший вариант и продолжил поиск компании по ремонту турбины. Приехал и в «Ремонт турбин 24», понял, что эти ребята ремонтируют все, что только можно, и даже другие сервисы привозят им турбины. В итоге все ремонтные работы заняли 1 день. Дали гарантию на 1 год без учета пробега. Я доволен.
Ремонт турбины Mercedes-Benz GL
Причина: Ремонт турбины
Стоимость: 19 000р.
Виталий Шаповалов
Турбина начала подавать странные звуки. С движком вроде все было в порядке, поэтому стал грешить на турбину. Специалист из меня не очень, так что срочно пришлось искать сервис. Обзвонил несколько компаний, но больше всех приглянулась ремонт турбин 24. Привлекло прежде всего расположение (недалеко от моего дома), а во вторых, что у них есть и запчасти в наличии и даже при желании турбины целиком.
Ремонт турбины Land Rover Range Rover
Причина: Ремонт турбин
Стоимость: 83 000 рублей
Алексей Рудницкий
Начались проблемы с машиной. Просто перестала ехать и все мои траты по чипу авто куда-то девались машина тупила дико. По совету приехал к ребятам на завод, после диагностики выявили кучу проблем. Машину пришлось оставить и уехать на такси. Было сделано: ЕГР заглушили, сажевый вырезали, турбины отремонтировали и поменяли сервоприводы на турбинах и машина задышала как прежде на все 313 коней. За что парням огромное спасибо.
Ремонт турбины Volkswagen Multivan
Причина: Комплекс работ
Стоимость: 40 500 р.
Дмитрий Рыбаков
Ехал по дороге и услышал хлопок машина встала. Посмотрел, а под машиной масло целая лужа. На эвакуаторе привезли на Краснобогатырскую для диагностики. Там ребята и двигателя и турбины делают. Оказалось от ЕГР отлетел кусочек окалины и попал в турбину, что привило к обрыву ротора турбины, выхода из строя геометрии и вытекло все масло из двигателя через турбину. Согласовали со мной работы: ремонт турбины 26 000 руб., заглушить ЕГР 10 000 руб. и удалить сажевый фильтр 4 500 руб. механически. Сделали качественно и дали гарантию год.
Ремонтируем турбины крупнейших мировых производителей
У нас прямые поставки от производителей турбин и запчастей к ним без посредников. Поэтому мы можем вам предложить большое наличие как запчастей, так и новый турбин по самым низким ценам.
Производим ремонт турбин всех крупнейших мировых и отечественных производителей
Наша компания обладает всем необходимым оборудованием включая балансировочные, добалансировочные и разгонные стенды, а сотрудники обладают всеми необходимыми знаниями и опытом для качественного ремонта турбин, в том числе ВАШЕЙ ТУРБИНЫ!
Замена колеса компрессора
Замена корпуса турбины
Замена и ремонт актуатора
Замена ремкомплекта
Замена ротора
Продажа и замена турбины
Видео по диагностике и ремонту BMW 530
Видео по диагностике и ремонту Mercedes-Benz S-class
Видео по диагностике и ремонту Ford Transit
Автомобильной технике свойственно иногда выходить из строя. К сожалению, этому подвержены даже самые уважаемые и надежные марки машин. Причины могут быть различны: чрезмерные нагрузки во время эксплуатации, вовремя не сделанное ТО и просто долгий срок службы. Не исключением в этом является и такая важная часть двигателя Вашего автомобиля, как турбокомпрессор.
Турбина в процессе своей работы подвергается значительным температурным и скоростным нагрузкам, поэтому требования к качеству материалов турбокомпрессора и технологическим допускам при ее изготовлении значительно высоки. Соответственно, и к ремонту или восстановлению турбины после поломки следует относиться со всей серьезностью.
Профессиональный ремонт турбины невозможно провести на коленке в “гаражных” условиях без современного диагностического и технологического оборудования, да и гарантию на детали и саму работу Вы вряд ли получите. При ремонте турбины часто подвергаются замене следующие элементы:
К тому же без точной диагностики цена на ремонт турбокомпрессора окажется намного выше ожидаемой за счет того, что менять Вам будут все еще годные детали, не устранив при этом реальную причину отказа работы турбины.
Не правда ли, знакомая ситуация, когда Вы вынуждены платить за замену одной детали, за другой, а результата все нет.
Квалификация наших специалистов, используемое ими современное диагностическое оборудование и инструменты позволяют точно определить характер неисправности. Возможно, необходимости в замене картриджа нет, а проблему можно решить глушением клапана ЕГР, удалением вихревых заслонок либо перепрошивкой. Тем более, наши специалисты по характеру неисправности турбины смогут определить причину ее поломки, возможно, к этому привела неисправность двигателя или воздушной системы. Именно поэтому лучше, когда в работу мы получаем машину на диагностику и проводим следующие для выяснения причин поломки турбины:
Для Вас это плюс вдвойне, так как диагностика бесплатная и показывает возможные неисправности узлов машины. Мы можем посоветовать Вам, что необходимо исправить для корректной работы автомобиля. Ведь если причина выхода турбины из строя не будет устранена, срок службы даже нового турбокомпрессора либо восстановленного до состояния нового будет невысок. Второй плюс для Вас состоит в том, что и демонтаж турбины, и ее монтаж будут производиться в наших мастерских квалифицированными и опытными механиками, это исключит такие неприятности, как обрыв или повреждение патрубков, срыв крепежных болтов, повреждения или деформацию посадочных мест корпусных деталей.
Вывод: Правильная диагностика позволяет сэкономить до 70% стоимости на ремонте!
Наша компания производит ремонт турбины в соответствии с регламентными работами и делить весь ремонт на 12 этапов.
Что говорить, даже не во всех городах миллионниках России такую услугу, как ремонт турбины, оказывают так как должны. Владельцы автомобилей бывают вынуждены пересылать турбокомпрессор в Москву в нашу компанию - Ремонт Турбин 24, для гарантированно качественного ремонта. Кстати, в нашей компании эта услуга используется давно, Вы можете снять турбину в сервисе Вашего города и отправить ее нам.
Наши специалисты встретят Вашу турбину от транспортной компании, проведут всю необходимую электронную и механическую диагностику с обязательной фиксацией фото и видео отчетов, согласуют с Вами список требующих замены или ремонта деталей и обсудят итоговую стоимость ремонта Вашей турбины. А после ремонта согласуют
просто пригоните нам свой автомобиль и доверьтесь профессионализму наших мастеров!
Мы находимся по адресу: г. Москва, ул. Краснобогатырская, дом 2, стр. 26
Мы проводим специальные акции для наших клиентов. оформите подписку и мы будем держать вас в курсе
Введение Мы стремимся уважать информацию личного характера, касающуюся посетителей нашего сайта. В настоящей Политике конфиденциальности разъясняются некоторые из мер, которые мы предпринимаем для защиты Вашей частной жизни.
Конфиденциальность информации личного характера "Информация личного характера" обозначает любую информацию, которая может быть использована для идентификации личности, например, фамилия или адрес электронной почты.
Использование информации частного характера. Информация личного характера, полученная через наш сайт, используется нами, среди прочего, для целей регистрирования пользователей, для поддержки работы и совершенствования нашего сайта, отслеживания политики и статистики пользования сайтом, а также в целях, разрешенных вами.
Раскрытие информации частного характера. Мы нанимаем другие компании или связаны с компаниями, которые по нашему поручению предоставляют услуги, такие как обработка и доставка информации, размещение информации на данном сайте, доставка содержания и услуг, предоставляемых настоящим сайтом, выполнение статистического анализа. Чтобы эти компании могли предоставлять эти услуги, мы можем сообщать им информацию личного характера, однако им будет разрешено получать только ту информацию личного характера, которая необходима им для предоставления услуг. Они обязаны соблюдать конфиденциальность этой информации, и им запрещено использовать ее в иных целях.
Мы можем использовать или раскрывать Ваши личные данные и по иным причинам, в том числе, если мы считаем, что это необходимо в целях выполнения требований закона или решений суда, для защиты наших прав или собственности, защиты личной безопасности пользователей нашего сайта или представителей широкой общественности, в целях расследования или принятия мер в отношении незаконной или предполагаемой незаконной деятельности, в связи с корпоративными сделками, такими как разукрупнение, слияние, консолидация, продажа активов или в маловероятном случае банкротства, или в иных целях в соответствии с Вашим согласием.
Мы не будем продавать, предоставлять на правах аренды или лизинга наши списки пользователей с адресами электронной почты третьим сторонам.
Спасибо! Ваша заявка принята.
Ремонт и продажа турбокомпрессоров, продажа электронных актуаторов
Ежедневно с 9:00 до 19:00+7 (495) 374-90-24