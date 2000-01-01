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Ремонт и продажа турбокомпрессоров, продажа электронных актуаторов

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Ремонт турбин в Москве от 2500 руб.

Наш завод специализируется на ремонте турбин всех видов техники. Современное оборудование, прямые поставки запчастей и турбин от производителей. Многие автосервисы привозят турбины своих клиентов именно к нам, так как доверяют качеству нашего ремонта.
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Узнай за 90 секунд, как не попасть на повторный ремонт турбины и не переплатить посреднику-автосервису!

Демонтаж и Монтаж турбины на месте

На нашем заводе мы произведем демонтаж и монтаж как турбины, так и всех необходимых узлов и агрегатов для качественного ремонта.

Ремонт в рассрочку без процентов

Мы предоставляем рассрочку на 6 месяцев без процентов на монтаж, демонтаж и ремонт турбины.

Бесплатная диагностика

Вы можете записаться на бесплатную диагностику турбины в удобное для вас время с 9:00 до 19:00 ежедневно. Вы можете присутствовать при диагностике.

Гарантия на ремонт 1 год

Мы используем запчасти оригинальные и только проверенных брендов, поэтому мы даем 1 год гарантии без ограничения пробега.

Ремонт под ключ на месте

Приехав к нам вы можете больше ни о чем не беспокоиться, наши мастера сделают диагностику, демонтаж, ремонт и монтаж турбины прямо на месте, а вы можете контролировать каждый этап работы.

Ремонт турбины за 3 часа

Если вы привезете нам демонтированную турбину, то полноценный ремонт займет до 3 часов.

Забор и Доставка турбины

Мы можем приехать по указанному адресу, забрать вашу турбину, отремонтировать ее за 3 часа и привезти ее обратно в ваш автосервис. Услуга оказывается по Москве и Области.

Современное оборудование для ремонта

Мы являемся заводом по ремонту турбин и обладаем самым современным оборудованием для качественного ремонта турбокомпрессора. Мы ремонтируем турбины всех видов техники от квадроцикла до катера и поезда!

Цена на ремонт турбин

Производитель турбины

Garrett
Объем двигателя: до 5000 см3
от 2500 руб.
KKK
Объем двигателя: до 5000 см3
от 2500 руб.
Schwitzer
Объем двигателя: до 5000 см3
от 2500 руб.
Hoiset
Объем двигателя: до 5000 см3
от 2500 руб.
IHI
Объем двигателя: до 5000 см3
от 2500 руб.
Toyota
Объем двигателя: до 5000 см3
от 2500 руб.
Hitachi
Объем двигателя: до 5000 см3
от 2500 руб.
Mitsubishi
Объем двигателя: до 5000 см3
от 2500 руб.
Holset
Объем двигателя: до 12000 см3
от 5000 руб.
Garrett
Объем двигателя: до 12000 см3
от 5000 руб.
Schwitzer
Объем двигателя: до 12000 см3
от 5000 руб.
KKK
Объем двигателя: до 12000 см3
от 5000 руб.
Caterpillar
Объем двигателя: до 12000 см3
от 5000 руб.
Garrett (изменяемая геометрия)
Объем двигателя: до 12000 см3
от 10000 руб.
Holset (изменяемая геометрия)
Объем двигателя: до 12000 см3
от 10000 руб.
Caterpillar (изменяемая геометрия)
Объем двигателя: до 12000 см3
от 10000 руб.

Наименование работы

Легковые и микроавтобусы
Грузовые автомобили
Диагностика электронного актуатора на автомобиле
Бесплатно
Диагностика снятого электронного актуатора
Бесплатно
Полная электронная диагностика всего автомобиля
Бесплатно
Механическая диагностика турбины не снимая с автомобиля
Бесплатно
Замена рем.комплекта (включая сам рем.комплект)
от 8300 до 11000 руб.
от 8300 до 11000 руб.
Замена колеса компрессора
от 2000 до 4150 руб.
от 2000 до 4900 руб.
Замена вала турбокомпрессора
от 2800 до 4300 руб.
от 2900 до 7600 руб.
Проверка и добалансировка на стенде
от 2500 до 3000 руб.

Дополнительные услуги по ремонту

Удаление сажевого фильтра
от 3000 руб.
Удаление катализатора
от 3000 руб.
Программирование ЕГР
от 8000 руб.
Программирование сажевого фильтра
от 8000 руб.
Программирование катализатора
от 8000 руб.
Программирование актуатора
от 2500 руб.
Настройка актуатора
от 1500 руб.
Ремонт клапана Вестгейта
от 7000 руб.
Чистка геометрии в ультразвуке
от 2500 руб.

Почему турбина выходит из строя?

18 Возможных причин

  • Трещина во впускном коллекторе, отсутствие герметичности
  • Инородный предмет во впускном коллекторе
  • Утечка выхлопных газов между коллектором и турбокомпрессором
  • Выхлопная система забита
  • Клапан управления турбиной не исправен
  • Ограничен подвод воздуха к турбокомпрессору
  • Подача топлива не настроена корректно
  • Воздушный фильтр забит
  • Отвод воздуха из компрессора засорен
  • Давление масла ниже уровня
  • Вакуумный актуатор турбины не работает
  • Люфт электронного актуатора выше нормы
  • Заклинила система изменения геометрии турбины
  • Система зажигания не настроена
  • Увеличенное давление картерных газов
  • Сильно забит воздушный фильтр
  • Отсутствие герметичности между воздушным фильтром и турбокомпрессором
  • Недостаточная компрессия в двигателе

Выберите марку авто и узнайте цену на ремонт турбины

Выберите нужные параметры автомобиля, чтобы уточнить стоимость ремонта турбины. Мы ремонтируем турбины всех марок и моделей автомобиля. Если вы не нашли марку своего авто, вам необходимо связаться с нами по телефону для уточнения сроков и цен.

  • Легковые машины
  • Грузовая техника
  • Спец-техника
  • Тепловозные турбины
  • Ремонт турбин яхт и квадроциклов

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Турбины для Smart

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Mitsubishi Перейти
Nissan Перейти
Opel Перейти
Peugeot Перейти
Renault Перейти
Saab Перейти
SsangYong Перейти
Seat Перейти
Skoda Перейти
Subaru Перейти
Toyota Перейти
Bentley Перейти
Porshe Перейти
KIA Перейти
Volvo Перейти
DAF Перейти
Scania Перейти
Mercedes-Benz Перейти
Iveco Перейти
Renault Перейти
MAN Перейти
Freightliner Перейти
Ford Перейти
Тракторов Перейти
Комбайнов Перейти
Всех видов тяжелой техники Перейти
Самосвалов Перейти
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Квадрациклов Перейти

ПРИМЕРЫ НАШИХ РАБОТРЕМОНТА ТУРБИН

Ежедневно мы ремонтируем десятки турбокомпрессоров самых разных марок и моделей авто. Автосервисы, который так же предоставляют такую услугу, как правило в реальности только демонтируют и монтируют турбину, а на ремонт привозят к нам, нам на завод. Вот некоторые примеры ремонта.

Другие отзывы

Ремонт турбины Mercedes-Benz

Причина: Ремонт турбины

Стоимость: 35 750 руб.

Дмитрий Качалов

Появилась неровная работа двигателя во время поездок по городу и ускорения. Объехал несколько автосервисов, которые диагностировали проблему с турбиной. Но я решил выбрать лучший вариант и продолжил поиск компании по ремонту турбины. Приехал и в «Ремонт турбин 24», понял, что эти ребята ремонтируют все, что только можно, и даже другие сервисы привозят им турбины. В итоге все ремонтные работы заняли 1 день. Дали гарантию на 1 год без учета пробега. Я доволен.

Ремонт турбины Mercedes-Benz GL

Причина: Ремонт турбины

Стоимость: 19 000р.

Виталий Шаповалов

Турбина начала подавать странные звуки. С движком вроде все было в порядке, поэтому стал грешить на турбину. Специалист из меня не очень, так что срочно пришлось искать сервис. Обзвонил несколько компаний, но больше всех приглянулась ремонт турбин 24. Привлекло прежде всего расположение (недалеко от моего дома), а во вторых, что у них есть и запчасти в наличии и даже при желании турбины целиком.

Ремонт турбины Land Rover Range Rover

Причина: Ремонт турбин

Стоимость: 83 000 рублей

Алексей Рудницкий

Начались проблемы с машиной. Просто перестала ехать и все мои траты по чипу авто куда-то девались машина тупила дико. По совету приехал к ребятам на завод, после диагностики выявили кучу проблем. Машину пришлось оставить и уехать на такси. Было сделано: ЕГР заглушили, сажевый вырезали, турбины отремонтировали и поменяли сервоприводы на турбинах и машина задышала как прежде на все 313 коней. За что парням огромное спасибо.

Ремонт турбины Volkswagen Multivan

Причина: Комплекс работ

Стоимость: 40 500 р.

Дмитрий Рыбаков

Ехал по дороге и услышал хлопок машина встала. Посмотрел, а под машиной масло целая лужа. На эвакуаторе привезли на Краснобогатырскую для диагностики. Там ребята и двигателя и турбины делают. Оказалось от ЕГР отлетел кусочек окалины и попал в турбину, что привило к обрыву ротора турбины, выхода из строя геометрии и вытекло все масло из двигателя через турбину. Согласовали со мной работы: ремонт турбины 26 000 руб., заглушить ЕГР 10 000 руб. и удалить сажевый фильтр 4 500 руб. механически. Сделали качественно и дали гарантию год.

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Ремонтируем турбины крупнейших мировых производителей

У нас прямые поставки от производителей турбин и запчастей к ним без посредников. Поэтому мы можем вам предложить большое наличие как запчастей, так и новый турбин по самым низким ценам.

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

Производим ремонт турбин всех крупнейших мировых и отечественных производителей

Наша компания обладает всем необходимым оборудованием включая балансировочные, добалансировочные и разгонные стенды, а сотрудники обладают всеми необходимыми знаниями и опытом для качественного ремонта турбин, в том числе ВАШЕЙ ТУРБИНЫ!

Замена колеса компрессора

Замена корпуса турбины

Замена и ремонт актуатора

Замена ремкомплекта

Замена ротора

Продажа и замена турбины

Видео

Видео по диагностике и ремонту BMW 530

Видео по диагностике и ремонту Mercedes-Benz S-class

Видео по диагностике и ремонту Ford Transit

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КАК МЫ РЕМОНТИРУЕМ ТУРБИНЫ

Автомобильной технике свойственно иногда выходить из строя. К сожалению, этому подвержены даже самые уважаемые и надежные марки машин. Причины могут быть различны: чрезмерные нагрузки во время эксплуатации, вовремя не сделанное ТО и просто долгий срок службы. Не исключением в этом является и такая важная часть двигателя Вашего автомобиля, как турбокомпрессор.

Турбина в процессе своей работы подвергается значительным температурным и скоростным нагрузкам, поэтому требования к качеству материалов турбокомпрессора и технологическим допускам при ее изготовлении значительно высоки. Соответственно, и к ремонту или восстановлению турбины после поломки следует относиться со всей серьезностью.

Профессиональный ремонт турбины невозможно провести на коленке в “гаражных” условиях без современного диагностического и технологического оборудования, да и гарантию на детали и саму работу Вы вряд ли получите. При ремонте турбины часто подвергаются замене следующие элементы:

  • Замена масла в турбине;
  • Замена патрубка воздушной системы турбины;
  • Замена крыльчатки турбины;
  • Замена картриджа турбины;
  • Замена горячей части турбины;
  • Замена шланга турбины;
  • Ремонт трубок турбины;
  • Ремонт электронного блока турбины (Актуатор);
  • Ремонт клапана вестгейта;
  • Замена горячей части турбины;
  • Замена шланга турбины.

К тому же без точной диагностики цена на ремонт турбокомпрессора окажется намного выше ожидаемой за счет того, что менять Вам будут все еще годные детали, не устранив при этом реальную причину отказа работы турбины.


Не правда ли, знакомая ситуация, когда Вы вынуждены платить за замену одной детали, за другой, а результата все нет.

Экономия на ремонте турбины за счет корректной диагностики

Квалификация наших специалистов, используемое ими современное диагностическое оборудование и инструменты позволяют точно определить характер неисправности. Возможно, необходимости в замене картриджа нет, а проблему можно решить глушением клапана ЕГР, удалением вихревых заслонок либо перепрошивкой. Тем более, наши специалисты по характеру неисправности турбины смогут определить причину ее поломки, возможно, к этому привела неисправность двигателя или воздушной системы. Именно поэтому лучше, когда в работу мы получаем машину на диагностику и проводим следующие для выяснения причин поломки турбины:

  • Механическую диагностику турбины;
  • Электронную диагностику турбины;
  • Полную компьютерную диагностику всего автомобиля.

Для Вас это плюс вдвойне, так как диагностика бесплатная и показывает возможные неисправности узлов машины. Мы можем посоветовать Вам, что необходимо исправить для корректной работы автомобиля. Ведь если причина выхода турбины из строя не будет устранена, срок службы даже нового турбокомпрессора либо восстановленного до состояния нового будет невысок. Второй плюс для Вас состоит в том, что и демонтаж турбины, и ее монтаж будут производиться в наших мастерских квалифицированными и опытными механиками, это исключит такие неприятности, как обрыв или повреждение патрубков, срыв крепежных болтов, повреждения или деформацию посадочных мест корпусных деталей.

Вывод: Правильная диагностика позволяет сэкономить до 70% стоимости на ремонте!

Ремонт турбин: полный цикл ремонта в нашем техцентре:

Наша компания производит ремонт турбины в соответствии с регламентными работами и делить весь ремонт на 12 этапов.

  1. Бесплатная электронная турбины, а также полная компьютерная диагностика всего автомобиля. С помощью диагностического прибора Autel Maxisys Pro мы диагностируем турбину и автомобиль на предмет ошибок и кодов неисправности, которые укажут нам направление в неисправности автомобиля.
  2. Механическая диагностика турбины. Механик проводит осмотр на целостность турбины. Также проверяет на потерю масла, есть ли осевой люфт в турбине и свободна ли она вращается, корректно ли работает клапан вестгейта.
  3. Демонтаж турбины один и самых трудоемких процессов требующих высокой квалификации механика, чтобы не повредить хрупкие элементы, патрубки, винты, холодную или горячую часть турбины.
  4. Разборка турбины. На этом этапе происходит окончательная диагностика турбины и определение причины выхода ее из строя. Также проверяется работоспособность актуатора специальным прибором Delta Tech. Так же проверим клапан вестгейта и при необходимости отдадим его в ремонт.
  5. Мойка и чистка турбины. Турбину необходимо отмыть в паровой высокотемпературной камере и ультразвуковой камере. Эта процедура позволит отмыть турбину от всех жировых и масляных отложений. Мы сможем визуально выявить дефекты и трещины в корпусе турбины.
  6. Пескоструйная очистка турбины. Мощная струя мелкодисперсного песка удаляются все сложные загрязнения и налет на горячей части корпуса турбины. После пескоструйной очистки детали отправляются на полировку
  7. Сборка турбины. Сборщик турбины производит замену всех вышедших из строя деталей и приступает к сборке.
  8. Трехэтапная балансировка турбины. На первом этапе мы балансируем вал, на втором этапе балансируем вал с колесом и на третьем этапе балансируем весь картридж целиком на балансировочном стенде. После этого Турбина тестируется на специальном стенде, где при правильной температуре масло под давлением поступает в турбину и создается вращение которое полностью имитирует работу турбины на двигателе. Турбина разгоняется минимум до 150 - 180 тыс оборотов в минуту.
    Это один из самых важных этапов, так как без многоступенчатой балансировки турбокомпрессор прослужит очень недолго вы будете вынуждены оплатить повторный ремонт!
  9. Установка турбины на автомобиль. Процесс монтажа турбины сложнее чем демонтаж и требует высокой квалификации механика. После установки надо проверить все патрубки на герметичность, проверить интеркулер на герметичность. Мы используем дымогенератор чтобы выявить отсутствие герметичности в системе.
  10. Удаление ошибок программным способом с помощью диагностического прибора Autel Maxisys Pro. А ошибки будут, так как отключались датчики, аккумулятор и другая электроника.
  11. Тест драйв и мойка автомобиля. После того как сбросили ошибки, мы производим тестовую поездку на автомобиле, чтобы убедиться, что весь ремонт выполнен корректно. После этого автомобиль проходить автомойку и готовиться к выдаче клиенту.
  12. Передача автомобиля клиенту и заполнение гарантийного талона. Мы даем честную гарантию на 1 год без ограничения пробега!

Отправка турбин из регионов:

Что говорить, даже не во всех городах миллионниках России такую услугу, как ремонт турбины, оказывают так как должны. Владельцы автомобилей бывают вынуждены пересылать турбокомпрессор в Москву в нашу компанию - Ремонт Турбин 24, для гарантированно качественного ремонта. Кстати, в нашей компании эта услуга используется давно, Вы можете снять турбину в сервисе Вашего города и отправить ее нам.

Наши специалисты встретят Вашу турбину от транспортной компании, проведут всю необходимую электронную и механическую диагностику с обязательной фиксацией фото и видео отчетов, согласуют с Вами список требующих замены или ремонта деталей и обсудят итоговую стоимость ремонта Вашей турбины. А после ремонта согласуют

МЫ ПРОИЗВОДИМ РЕМОНТ ТУРБИН «ПОД КЛЮЧ»

просто пригоните нам свой автомобиль и доверьтесь профессионализму наших мастеров!

Мы находимся по адресу: г. Москва, ул. Краснобогатырская, дом 2, стр. 26